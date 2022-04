LPI-GTH: Batterien aus Ampeln entwendet- Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern, gegen 19.40 Uhr führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle mit einem 62-jährigen Fahrradfahrer in der Kindleber Straße durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 62 Jahre alten Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. In der Lindenauallee wurde heute Mittag, gegen 12.00 Uhr, bei einer ...

mehr