LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 03.20 Uhr griffen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Lauchaer Straße an. Die Unbekannten entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren und verursachten einen Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0083737/2022) ...

