Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Raub

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 23.00 Uhr kam es in der Parkanlage am Bahnhof zu einem Raub. Der 42 Jahre alte Geschädigte war zu Fuß unterwegs, als sich offenbar zwei männliche, dunkel gekleidete Personen von hinten näherten und ihn angriffen. In der Folge wurde er festgehalten und das Beutegut entwendet. Es handelte sich um Bargeld. Anschließend flüchteten die Personen zu Fuß in Richtung Stadtzentrum, der Geschädigte blieb unverletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Gotha ermittelt in dem Fall und sucht dringend Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0048846/2022) entgegengenommen. (db)

