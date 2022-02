Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte abgebrannt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Gothaer Polizei gegen 18.30 Uhr die Information über einen Brand in der August-Trinius-Straße/Lessingstraße. Die Beamten fuhren umgehend zum Einsatzort und als sie ankamen, waren bereits die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst vor Ort. Eine dortige Gartenlaube war in Brand geraten, welche letztlich abrannte. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, war ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu verzeichnen. Glücklicherweise wurden keinen Personen verletzt. Zur Brandursache können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. (db)

