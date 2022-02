Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol

Bösleben (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 67-Jährige handelte sich gestern eine Anzeige ein, nachdem sie gegen 11.00 Uhr am Ortsausgang einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Die Dame fuhr mit ihrem VW in Richtung Wüllersleben, kollidierte mit einer Mauer und mit dem Ortsschild von Bösleben. Während der Unfallaufnahme zeigte sich die potentielle Ursache der Unfalls, die Dame war mit über 1,2 Promille Atemalkohol offenbar erheblich alkoholisiert. Demnach folgte die Blutentnahme im Anschluss sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. An der Mauer und dem Schild entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, das Fahrzeug musste aufgrund eines Totalschadens abgeschleppt werden. (db)

