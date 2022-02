Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Garteneinbruch

Ilmenau (ots)

Die Ilmenauer Polizei ermittelt gegenwärtig im besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein oder mehrere Unbekannte drangen im Zeitraum vom 20.12.2021 bis zum 09.02.2022 in das Gartenhaus des Geschädigten in Gräfinau-Angstedt in der Singerstraße ein. Der oder die Täter entwendeten u.a. einen hochwertigen Smoker und mehrere Angeln samt Zubehör. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Gartenhaus beträgt ca. 250 Euro. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0033785/2022) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell