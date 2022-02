Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

Eisenach (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Tages kam es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einer Streitigkeit zweier Männer. Im Fortgang der verbalen Auseinandersetzung wirkten der 46-Jährige sowie der 25 Jahre alte Mann körperlich aufeinander ein. Beide Männer verletzten sich dabei, der 25-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell