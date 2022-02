Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 12.45 Uhr ließ eine 78-Jährige ihre Handtasche in einem Geschäft in der Straße "Am Schleierborn" kurze Zeit unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Handtasche samt Inhalt. Die Tasche wurde später in einem Regal aufgefunden, die Unbekannten entnahmen jedoch unter anderem Bargeld. Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter werden unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0032528/2022) entgegengenommen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell