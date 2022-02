Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung in der Innenstadt

Gotha (ots)

Gestern, gegen 14.00 Uhr kam es in der Gothaer Innenstadt am Ekhofplatz zu einer Körperverletzung. Nach vorliegenden Erkenntnissen griff ein 41-Jähriger den 45-jährigen Geschädigten körperlich an. Der Mann verletzte sich dabei leicht und musste medizinisch versorgt werden. Der Täter konnte durch die eingesetzten Beamten identifiziert werden, ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. (db)

