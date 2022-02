Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW beschädigt- Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein in der Feldstraße geparkter VW wurde zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute 07.45 Uhr durch unbekannte Täter an der Heckscheibe beschädigt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0028109/2022 an die Polizei Ilmenau zu wenden (03677-601124). (jd)

