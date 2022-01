Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Schule - Zeugensuche

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Morgen wurde eine Sachbeschädigung an einer Schule in der Ohrdrufer Straße gemeldet. Hierbei besprühten bislang unbekannte Täter die Hausfassade mit roter Farbe und beschädigten außerdem mehrere Türschlösser. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 09. Januar, 16.00 Uhr und dem 10. Januar, 06.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 22010834) entgegen. (jd)

