Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision auf glatter Fahrbahn

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15.25 Uhr kam es in der Müllerstraße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeugführer, 82 Jahre (Nissan) und 38 Jahre (Opel), waren in Richtung Stolzestraße unterwegs. Plötzlich kam es zum Auffahrunfall, wobei ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Ursächlich für den Unfall war mutmaßlich Fahrbahnglätte und daher rät die Polizei die Geschwindigkeit, insbesondere in der aktuellen Jahreszeit stets den Wetterverhältnissen anzupassen. (db)

