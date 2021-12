Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Täter festgenommen

Alkersleben (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 00.50 Uhr versuchten mehrere Personen einen Zigarettenautomat in der Straße "Am Anger" gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte und so flüchteten die Personen mit einem PKW. Ein Zeuge informierte umgehend die Polizei, es folgte die Fahndung nach dem PKW mit mehreren Funkstreifenwagen. In Marlishausen konnte das Fluchtfahrzeug, ein Opel gestoppt werden. Im Fahrzeug saßen drei amtsbekannte, männliche Personen im Alter von 31, 35 und 59. Während der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte entsprechendes Werkzeug gefunden und sichergestellt werden. Der Schaden am Automat beträgt ca. 1.000 Euro. Es folgte die vorläufige Festnahme. Die Täter wurde zur PI Arnstadt-Ilmenau gebracht. Sie erwartetet ein Verfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. (db)

