POL-K: 210616-4-K Ermittlungen führen zu möglichem Tatverdächtigen

Nachtrag zur Pressemeldung von Dienstag (15. Juni), Ziffer 2

Umfangreiche Zeugenvernehmungen haben die Ermittler des Kriminalkommissariats 52 schnell auf die Spur eines möglichen Tatverdächtigen (28) gebracht. Der 28-Jährige Mann aus Bedburg steht im Verdacht bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Samstag (12. Juni) am Aachener Weiher in der Kölner Innenstadt, einem Kölner (19) ins Gesicht geschlagen zu haben. Dieser fiel zu Boden, schlug mit dem Kopf auf den Bürgersteig auf und erlitt einen zweifachen Schädelbruch.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes verantworten. (jk/rr)

