Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ausgiebige Diebestour

Ohrdruf (ots)

Vom Freitag 16:00 Uhr bis Samstag 16:00 Uhr wurde in Ohrdruf, Westfalenstraße in ein umfriedetes Grundstück eingebrochen. Der oder die Täter beschädigten hierzu ein Zaunsfeld, gelangten auf das Grundstück, bemächtigten sich des dort abgestellten Minibaggers. Dieser wird benutzt um eine Rüttelplatte zur Straße zu transportieren. Mit dem Minibagger werden zwei weitere Zaunsfelder umgefahren. Weiterhin werden vor Ort beide Baggerschaufeln sowie ca. 50 Liter Diesel aus dem Bagger entwendet. Als dieser nicht mehr benötigt wurde, bemächtigten sich die Diebe noch der Digitalanzeige des Baggers. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500,- Euro und das Diebesgut auf ca. 7.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0290008 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell