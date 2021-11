Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuerwehreinsatz in Kleingartenanlage- Zeugensuche

Gotha (ots)

Gestern, gegen 19.40 Uhr brach in einer Kleingartenanlage in der Friedrich-Ebert-Straße ein Brand aus. Hierbei sind zwei Gartenlauben in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0279758/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell