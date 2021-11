Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bar- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 11.45 Uhr stellte der Besitzer einer Bar in der Alexanderstraße einen Einbruch in ebendiese fest. Hierbei wurde durch Unbekannte eine Fensterscheibe zerstört, um in das Innere des Ladens zu gelangen. Entwendet wurde unter anderem Tabak. Das Beutegut wird mit ungefähr 1.000 Euro beziffert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0263731/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell