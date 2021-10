Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Unfall verletzt

Kälberfeld (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 13.40 Uhr kam es auf der Straße "Am Hörselberg" zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Eisenach unterwegs, als er bremsen musste. Ein dahinterfahrender 62-Jähriger fuhr mit seinem Mitsubishi auf und dabei verletze sich die 14 Jahre alte Mitfahrerin im VW. Sie kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, wobei die Höhe nicht bekannt ist. Die Eisenacher Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (db)

