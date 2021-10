Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Die Gothaer Polizei führte am Samtag, zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Reinhardsbrunn durch. Von ungefähr 200 Fahrzeugen, fuhren 10 zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 107 km/h, was bei erlaubten 50 km/h eine Überschreitung von 57 km/h darstellt. Ihn erwarten jetzt ein erhebliches Bußgeld, mehrere Monate Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell