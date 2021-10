Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in einen Keller in der Ohrdrufer Straße in Arnstadt ein. Wie erst jetzt bekannt wurde, liegt die Tatzeit etwas zurück. Dabei haben es die Täter auf ein Fahrrad abgesehen. An diesem montierten sie das Vorder-und Hinterrad heraus. Zudem brachen sie eine Kellerbox auf und beschädigten den Verschlussriegel. Die beiden Räder nahmen sie natürlich mit. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0229735/2021) in Verbindung zu setzen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell