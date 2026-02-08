Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch bei Optiker

Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag, den 06.02.2026 auf Samstag, den 07.02.2026 kam es in Gera, Schloßstraße 19 zu einem Einbruch in das Geschäft Apollo Optik. Durch unbekannte Täter wurde gewaltsam in das Objekt eingedrungen. Entwendet wurden mehrere Hundert Brillengestelle, Bargeld und technische Geräte. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Durch die Polizei Gera werden Zeugen gesucht. Wer im Zeitraum vom 06.02.2026 18:00 Uhr bis 07.02.2026 08:00 Uhr relevante Feststellungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, kann sich bei der Kriminalpolizei Gera unter der Bezugsnummer ELS 26030047 melden. Tel.-Nr.: 0365/82341465 (N.R.)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell