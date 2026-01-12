PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erledigungsmeldung - Suche nach vermisster Seniorin - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Die Polizei Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung. Dank eines Bürgerhinweises konnte die Vermisste angetroffen und zurück ins Klinikum verbracht werden. Es wird gebeten das veröffentlichte Material inklusive aller bekanntgegebenen persönlichen Daten aus den Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

