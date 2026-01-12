LPI-G: Erledigungsmeldung - Suche nach vermisster Seniorin - die Polizei bittet um Mithilfe
Gera (ots)
Die Polizei Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung. Dank eines Bürgerhinweises konnte die Vermisste angetroffen und zurück ins Klinikum verbracht werden. Es wird gebeten das veröffentlichte Material inklusive aller bekanntgegebenen persönlichen Daten aus den Portalen zu entfernen.
