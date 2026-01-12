LPI-G: Erledigungsmeldung - Suche nach vermisster Seniorin - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots) - Am 10.01.2026 kam es bei einer Bar in der Heinrichstraße in Gera gegen 01:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem augenscheinlich alkoholisierten Mann wurde der Zutritt zu einer Lokalität verwehrt. In der Folge wurde der Security Mitarbeiter durch den Mann bedroht und körperlich angegangen. Als die Polizei hinzukam, wehrte sich der Mann ...

