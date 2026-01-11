PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt endete mit Durchsuchungsmaßnahmen in Berga/Wünschendorf

Greiz (ots)

Berga/Wünschendorf. Am Samstag den 09.01.2026 sollte gegen 21:30 Uhr ein PKW, Audi auf der B175, Höhe Kleinkundorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich jedoch der Fahrer und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortslagen, bis dieser schlussendlich in der Hauptstraße in Berga/Wünschendorf angetroffen werden konnte. Hierbei versuchten die beiden Insassen des Fahrzeuges noch fußläufig zu flüchten und sich in einer Lagerhalle zu verschanzen. Dies gelang einem der beiden Insassen auch, jedoch konnte dieser kurze Zeit später ebenfalls in der Lagerhalle angetroffen werden. Im Rahmen der Nacheile zu Fuß kam es zu einer Widerstandshandlung gegenüber den Polizeikräften vor Ort. Weiterhin wurde bekannt, dass der Fahrer des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Während der polizeilichen Maßnahme vor Ort konnte in der Lagerhalle vermutliches Diebesgut aufgefunden werden, weshalb im Anschluss über die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchungsanordnung eingeholt wurde. Im Rahmen der durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen wurde in der Lagerhalle diverses Beutegut aus bereits bekannten Sachverhalten, sowie eine große Menge an vermutlich entwendeten Kabeln aufgefunden, welche zum Teil bereits ab isoliert waren. Zudem konnten in den Räumlichkeiten ein verbotenes Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel, Crystal aufgefunden werden. Gegen die beiden Täter wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen der diversen begangenen Straftaten eingeleitet und die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 07:50

    LPI-G: Kabeldiebstahl in Mohsldorf-Teichwolframsdorf

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Freitag den 09.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Diebstahl von mehreren hundert Kilo Kabeln von einem Firmengelände in der Raasdorfer Straße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf bekannt. Hierbei entwendeten bisweilen unbekannte Täter aus dem rückwärtigen Bereich des Firmengeländes die Kabelreste und verlud diese vermutlich in ein Fahrzeug. Hierbei entstand der ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:49

    LPI-G: Einbruch in Lebensmittelmarkt

    Greiz (ots) - Hohenleuben. In der Nacht von Freitag auf Samstag den 10.01.2026 brachen bisweilen unbekannte Täter in den Lebensmittelmarkt in der Straße Markt in Hohenleuben ein, indem diese die die Glasschiebetür des Objektes aufbrachen beziehungsweise einschlugen. Aus den Verkaufsräumlichkeiten des Objektes entwendeten die Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand lediglich mehrere Flaschen Whisky und 10 ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:49

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Anbringung eines Graffitis in Hohenleuben

    Greiz (ots) - Hohenleuben. In der Tatzeit vom 09.01. bis zum 10.01.2026 gegen 08:00 Uhr brachten bisweilen unbekannte Täter mehrere Graffiti in verschiedenen Farben an einer Hauswand in der Reichenfelser Straße in Hohenleuben an und verursachten somit einen Sachschaden in Höhe von mehreren 100,- Euro. Bei dem Graffiti handelte es sich um mehrere Schriftzüge, über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren