Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt endete mit Durchsuchungsmaßnahmen in Berga/Wünschendorf

Greiz (ots)

Berga/Wünschendorf. Am Samstag den 09.01.2026 sollte gegen 21:30 Uhr ein PKW, Audi auf der B175, Höhe Kleinkundorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich jedoch der Fahrer und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortslagen, bis dieser schlussendlich in der Hauptstraße in Berga/Wünschendorf angetroffen werden konnte. Hierbei versuchten die beiden Insassen des Fahrzeuges noch fußläufig zu flüchten und sich in einer Lagerhalle zu verschanzen. Dies gelang einem der beiden Insassen auch, jedoch konnte dieser kurze Zeit später ebenfalls in der Lagerhalle angetroffen werden. Im Rahmen der Nacheile zu Fuß kam es zu einer Widerstandshandlung gegenüber den Polizeikräften vor Ort. Weiterhin wurde bekannt, dass der Fahrer des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Während der polizeilichen Maßnahme vor Ort konnte in der Lagerhalle vermutliches Diebesgut aufgefunden werden, weshalb im Anschluss über die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchungsanordnung eingeholt wurde. Im Rahmen der durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen wurde in der Lagerhalle diverses Beutegut aus bereits bekannten Sachverhalten, sowie eine große Menge an vermutlich entwendeten Kabeln aufgefunden, welche zum Teil bereits ab isoliert waren. Zudem konnten in den Räumlichkeiten ein verbotenes Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel, Crystal aufgefunden werden. Gegen die beiden Täter wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen der diversen begangenen Straftaten eingeleitet und die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell