PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erledigungsmeldung - Vermisstensuche - die Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Greiz. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung. Der Aufenthalt der Vermissten Frau Wachter konnte am 11.01.2026, gegen 11:00 Uhr geklärt werden. Es wird gebeten veröffentlichtes Material aus den Portalen zu enternen. <LH>

Vermisstensuche - die Polizei bittet um Mithilfe

Greiz. Seit Samstag, den 10.01.2026 gegen 15:30 Uhr wird die 85-jährige Frau Emma Doris Wachter aus 07973 Greiz vermisst. Laut ihres Sohnes wurde sie am 08.01.2026 gegen 17:30 Uhr letztmalig wohlbehalten gesehen.

Die Vermisste ist aller Wahrscheinlichkeit nach gut zu Fuß unterwegs und 1,70 m groß.

Frau Wachter weist eine schlanke Gestalt mit kurzen grauen Haaren auf. Sie ist bekleidet mit einer weinroten Steppjacke, einer dunklen Hose, schwarzen Stiefeln und einer grauen Wintermütze.

Aufgrund bislang fehlender Feststellungen der Vermissten mit einhergehender mutmaßlicher Orientierungslosigkeit der Gesuchten wird die Öffentlichkeit gebeten, bei etwaigen Feststellungen der Vermissten umgehend die Polizeiinspektion Greiz unter der Tel. 036616210 unter der Bezugsnummer 0007851/2025 zu verständigen. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 09:44

    LPI-G: Alkoholisierter Mann nach Körperverletzung und Widerstand in Gewahrsam

    Gera (ots) - Am 10.01.2026 kam es bei einer Bar in der Heinrichstraße in Gera gegen 01:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem augenscheinlich alkoholisierten Mann wurde der Zutritt zu einer Lokalität verwehrt. In der Folge wurde der Security Mitarbeiter durch den Mann bedroht und körperlich angegangen. Als die Polizei hinzukam, wehrte sich der Mann ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:53

    LPI-G: Verfolgungsfahrt endete mit Durchsuchungsmaßnahmen in Berga/Wünschendorf

    Greiz (ots) - Berga/Wünschendorf. Am Samstag den 09.01.2026 sollte gegen 21:30 Uhr ein PKW, Audi auf der B175, Höhe Kleinkundorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich jedoch der Fahrer und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortslagen, bis dieser schlussendlich in der Hauptstraße in Berga/Wünschendorf angetroffen werden ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:50

    LPI-G: Kabeldiebstahl in Mohsldorf-Teichwolframsdorf

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Freitag den 09.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Diebstahl von mehreren hundert Kilo Kabeln von einem Firmengelände in der Raasdorfer Straße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf bekannt. Hierbei entwendeten bisweilen unbekannte Täter aus dem rückwärtigen Bereich des Firmengeländes die Kabelreste und verlud diese vermutlich in ein Fahrzeug. Hierbei entstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren