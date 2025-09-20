Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisster Person

Altenburg (ots)

Seit den gestrigen Abendstunden sucht die Polizei nach dem 77-jährigen Herrn Klaus Ferres aus Klausa. Der Vermisste ist seit dem 19.09.2025 gegen 17:00 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt in der Ortslage Langenleuba-Niederhain gesehen - sein Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Herr Ferres ist auf Medikamente angewiesen und wahrscheinlich fußläufig im Gebiet unterwegs. Suchmaßnahmen der Polizei mittels Fährtenhund und Hubschrauber blieben bislang erfolglos.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Altenburger-Land unter 03447-4710 entgegen.

