PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisster Person

Altenburg (ots)

Seit den gestrigen Abendstunden sucht die Polizei nach dem 77-jährigen Herrn Klaus Ferres aus Klausa. Der Vermisste ist seit dem 19.09.2025 gegen 17:00 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt in der Ortslage Langenleuba-Niederhain gesehen - sein Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Herr Ferres ist auf Medikamente angewiesen und wahrscheinlich fußläufig im Gebiet unterwegs. Suchmaßnahmen der Polizei mittels Fährtenhund und Hubschrauber blieben bislang erfolglos.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Altenburger-Land unter 03447-4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:40

    LPI-G: Seniorin verliert Geld und Schmuck an Schockanruf-Betrüger

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Eine 83-jährige Zeulenrodaerin fiel am 17.09.2025 auf Betrüger herein und verlor über 10.000 Euro Bargeld sowie Schmuck Wertgegenstände an Unbekannte. Zuvor hatte die Seniorin gegen 12 Uhr einen Anruf erhalten, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun Beerdigungskosten für dabei verstorbene Kinder aufbringen müsse. Geschockt und überzeugt vom ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:37

    LPI-G: Seniorin verliert Geld an Schockanruf-Betrüger

    Altenburg (ots) - Altenburg. Eine 81-jährige Altenburgerin fiel am 18.09.2025 auf Betrüger herein und verlor über 10.000 Euro Bargeld an Unbekannte. Zuvor hatte die Seniorin gegen 10 Uhr einen Anruf erhalten, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und ins Gefängnis müsse, wenn sie keine Kaution bezahle. Geschockt und überzeugt vom professionellen Auftreten des Anrufers übergab die Dame das ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:31

    LPI-G: Klingelstreich endet im Polizeigewahrsam

    Greiz (ots) - Ein entnervter 38-Jähriger wusste sich am 19.09.2025 gegen 00:15 Uhr nicht mehr zu helfen und bat die Polizei um Hilfe, da zwei Jugendliche unentwegt Klingelstreiche bei ihm durchführen würden und dies auch auf mehrfaches Bitten hin nicht unterließen. An der Einsatzadresse in der Prof.-Dr.-Schneider-Straße konnte die Polizei die beiden offensichtlich alkoholisierten Teenagerinnen feststellten, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren