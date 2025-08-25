PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 16-jährige Louisa Paulick aus Gera vermisst

LPI-G: 16-jährige Louisa Paulick aus Gera vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Gera (ots)

Gera. Bereits seit dem 17.08.2025 wird die 16-jährige Louisa Paulick durch ihre Mutter vermisst. Die Erziehungsberechtigte entschloss sich heute zur Zustimmung für eine Öffentlichkeitsfahndung, nachdem andere polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben. Die Polizei Gera bittet daher um Mithilfe: Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Louisa machen? Sie ist schlank, hat lange, dunkle Haare und auffällige Leberflecken im Bereich des linken Mundwinkels. Louisa ist zum wiederholten Male unerlaubt von daheim abgänging und hält sich möglicherweise im Raum Düsseldorf auf. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke, eine graue Hose und weiß/schwarze Turnschuhe. Hinweise zum möglichen Aufenthalt der Louisa nimmt die Polizei Gera unter 0365 / 8234 1465 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 11:37

    LPI-G: Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Gegen 22:45 Uhr des gestrigen Abends (23.08.2025) wurde der Leitstelle via Notruf eine schwerwiegende Gefahrensituation auf einem Veranstaltungsgelände in Reudnitz mitgeteilt. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen sowie Fahrzeuge des Rettungsdienstes entsandt. Schnell stellte sich heraus, dass es zu keiner Schadenslage gekommen war und sich betrunkene Jugendliche einen üblen ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:36

    LPI-G: Bedrohung mit Messer

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Freitagabend wurde der Leitstelle via Notruf eine Gefahrensituation in der Straße Stadtbachring in Zeulenroda-Triebes mitgeteilt. Dabei konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie eine männliche Person mit einem messerähnlichen Gegenstand von dem bislang unbekannten Täter bedroht wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten der Geschädigte sowie der Täter nicht festgestellt werden. Durch die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:35

    LPI-G: Einbruch in der Kleingartenanlage Hermann-Löns

    Greiz (ots) - Greiz. Im Zeitraum vom Mittwoch bis Freitagabend (20.08.2025 - 22.08.2025) ereigneten sich zwei Einbrüche in der Kleingartenanlage Hermann-Löns in der Hermann-Löns-Straße in Greiz. Hierbei verschafften sich die bislang unbekannten Täter unberechtigt Zugang zu zwei Gartenlauben, indem die Türen gewaltsam aufgebrochen wurden. Durch die Tathandlung entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren