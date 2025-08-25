Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 16-jährige Louisa Paulick aus Gera vermisst

Gera (ots)

Gera. Bereits seit dem 17.08.2025 wird die 16-jährige Louisa Paulick durch ihre Mutter vermisst. Die Erziehungsberechtigte entschloss sich heute zur Zustimmung für eine Öffentlichkeitsfahndung, nachdem andere polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben. Die Polizei Gera bittet daher um Mithilfe: Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Louisa machen? Sie ist schlank, hat lange, dunkle Haare und auffällige Leberflecken im Bereich des linken Mundwinkels. Louisa ist zum wiederholten Male unerlaubt von daheim abgänging und hält sich möglicherweise im Raum Düsseldorf auf. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke, eine graue Hose und weiß/schwarze Turnschuhe. Hinweise zum möglichen Aufenthalt der Louisa nimmt die Polizei Gera unter 0365 / 8234 1465 entgegen.

