LPI-G: Betrunkener entblößt sich vor Jugendlichen

Altenburg (ots) - Am Samstagnachmittag wurde eine starke Rauchentwicklung an der Kauerndorfer Allee gemeldet. Als Feuerwehr und Polizei an dem Fußweg zur dortigen Gartenanlage eintrafen, stand ein Strohballen in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf die angrenzende Vegetation übergegriffen und konnte nur durch den Einsatz zahlreicher Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Die Polizei stellte zudem fest, dass an einem weiteren Strohballen Brandspuren erkennbar waren. Da eine ...

mehr