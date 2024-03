LPI-G: Fenster eingeschmissen

Greiz (ots) - Weida. Am 10.03.2024 gegen 14:40 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 60-jährigen PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofsstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, so dass der Mann in der PI Greiz einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest unterzogen wurde. Dort ergab die Messung einen Wert von 0,74 Promille. Entsprechend wurde gegen den 60-Jährigen ein ...

