LPI-G: Schmierereien mit schwarzer Farbe

Altenburg (ots) - Ponitz: Alle vier Reifen eines VW Caddy zerstachen bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen (02.02.2024 - 05.02.2024) und sorgten so für Sachschaden. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Gößnitzer Straße in Ponitz. Die Altenburger Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0031654/2024) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

