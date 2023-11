Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Gera (ots)

Gera: Gewaltsam versuchten sich unbekannte Täter Zugang zu einem Foto-Studio in der August-Bebel-Straße in Gera zu verschaffen. Der Einbruch selbst misslang den Tätern, so dass sie unerkannt von dannen zogen. Die Tatzeit kann aktuell auf den Zeitraum vom 13.11.2023 - 14.11.2023 eingegrenzt werden. Die Kripo in Gera ermittelt zum Tatgeschehen ( 0297993/2023 ) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

