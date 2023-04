POL-WAF: Beckum. Audi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Eine 81-jährige Fußgängerin ist am Freitag (14.04.2023, 11.10 Uhr) in Ahlen angefahren worden. Die Rentnerin war dabei die Ostbredenstraße Richtung Einkaufszentrum zu Fuß zu überqueren, als ein Auto gegen sie stieß. In dem Auto saß eine 30-jährige Ahlenerin, die dabei war vom Parkplatz des Einkaufszentraums links auf die Ostbredenstraße Richtung Hansastraße abzubiegen. Rettungskräfte brachten ...

