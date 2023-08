Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rettungseinsatz in Gera - KPI Gera sucht Zeugen zu verletztem Kind

Gera (ots)

Gera: Kurz vor 13:00 Uhr kam es am gestrigen Montag (21.08.203) zu einem Rettungseinsatz, in dessen Folge nun die KPI Gera die Ermittlungen aufnahm. Nach vorliegenden Erkenntnissen alarmierten Zeugen den Rettungsdienst, da auf einem Baumarkparkplatz am Elsterdamm in Gera ein 4-jähriges Kind, welches in Begleitung eines Geschwisterkindes (12) war, kurz vor 13:00 Uhr schwer verletzt (nicht lebensbedrohlich) wurde.

Wie die Verletzungen entstanden sind, ist bislang ungeklärt.

Im Rahmen des Rettungseinsatzes wurde das verletzte Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die KPI Gera sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zur Entstehung der Verletzungen geben bzw. Beobachtung diesbezüglich gemacht haben und so zur Aufklärung des Geschehens beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (Bezugsnummer 0218479/2023) (KR)

