Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungsverfahren gegen Audifahrer

Gera (ots)

Gera: Einen Audifahrer wollten Polizeibeamte gestern (03.07.2023), kurz nach 16:00 Uhr in der Innenstadt von Gera kontrollieren. Dieser gab jedoch Gas und flüchtete. Letzten Endes entkam er jedoch nicht, sondern konnte in der Bahnhofstraße gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen und der Audi war nicht versichert. Im Fahrzeug selbst fanden die Polizisten weitere Kennzeichen, welche ebenfalls als gestohlen gemeldet waren. Der Audifahrer muss sich nun für sein Verhalten verantworten. Aufgrund seiner Fahrweise kam zum Glück niemand zu schaden. Allerdings wurden offenbar Verkehrsteilnehmer im Rahmen des Fluchtversuches des Audifahrers (Wegstrecke Goethestraße - Zabelstraße - Friederich-Engels-Straße ) gefährdet. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

