LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots) - Altenburg: Nachdem am 03.07.2023 im Zeitraum von 17:40 -22:00 Uhr ein Anwohner der Ahornstraße mehrfach den Notruf missbrauchte, wurde dieser in seiner Wohnung aufgesucht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-jährigen einen Wert von 4,94 Promille. In der Wohnung wurde sein Führerschein aufgefunden, den er bereits 2027 als gestohlen gemeldet hatte. Zudem wurden ein Personal- und ein Schwerbehindertenausweis aufgefunden die nicht auf seinen Namen ...

mehr