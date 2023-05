Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike von Grundstück gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte verschafften sich am Dienstag, den 09.05.2023, in der Zeit zwischen 03:10 Uhr und 06:40 Uhr Zugang zu dem Gelände einer Bäckerei in der Alten Poststraße. Von dort stahlen sie ein abgestelltes E-Bike. Die Altenburger Polizei (03447/ 4710) hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell