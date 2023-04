Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schulgebäude

Gera (ots)

Kraftsdorf. Montagfrüh, den 17.04.2023, zwischen ca. 03:45 Uhr und 04:15 Uhr brach eine bislang unbekannte Person gewaltsam in ein Schulgebäude in Harpersdorf ein. In dem Objekt durchsuchte der Täter mehrere Räumlichkeiten und sammelte verschiedene Gegenstände als Beute zusammen. Vermutlich wurde der Täter hierbei gestört, so dass er flüchtete und seine Beute zurückließ. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

