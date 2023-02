Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer von Pkw verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Sonntag, den 12.02.2023, gegen 19:10 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines Pkw Audi die Landstraße von Kleinwolschendorf in Richtung Zeulenroda-Triebes. Während des Überholvorgangs eines anderen Fahrzeuges kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wurde der Kraftfahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

