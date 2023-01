Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Den Einbruch in ihr Einfamilienhaus meldete am 30.12.2022 die 54-jährige Eigentümerin der Polizei. Offenbar in der Zeit von 07:25 Uhr bis 09:10 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in das Wohnhaus am Brückchen. Im Inneren selbst wurden mehrere Räume durchsucht. Letzen Endes entkam der Täter mit einem gestohlenen Laptop und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 54-jährige Eigentümerin war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Kripo in Altenburg ermittelt zum Geschehen und sucht hierbei nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell