Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei Gera stellt Randalierer

Gera (ots)

Gera: Weil ein 30-jähriger Mann gestern Abend (19.12.2022) zwei Fahrzeuge in der Greizer Straße in Gera beschädigte, kamen gegen 21.00 Uhr mehrere Streifen der Polizei Gera zum Einsatz. Als der Tatverdächtige (30) vor Ort gestellt wurde und seine Personalien erhoben werden sollten, leistet er den Beamten Widerstand. Nachdem er in Gewahrsam genommen wurde, versuchte der 32-jährige Begleiter des Tatverdächtigen, diesen zu befreien, was jedoch misslang. Der 32-Jährige erhielt fortan einen Platzverweis. Gegen beide wird nun ermittelt. (JMV)

