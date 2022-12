Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geld gestohlen - Diebin festgehalten

Gera (ots)

Gera: Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls leiteten die Geraer Polizeibeamten gestern (14.12.2022) gegen eine 47 Jahre alte Frau ein. Was war passiert: Gegen 09:30 Uhr beabsichtigte eine 40-jährige Frau an einem Geldautomaten in einer Einkaufspassage in der Heinrichstraße Geld abzuheben. Als sie den Automaten für einen kurzen Moment außer Acht ließ, nutzte dies die Diebin und griff sich das Geld. Die Geschädigte bemerkte jedoch die Tat und hielt die Täterin, die sich heftig wehrte, fest bis die alarmierten Polizeikräfte vor Ort eintrafen. Aufgrund des psychisch auffälligen Verhaltens der Täterin wurde diese in der Folge in die Obhut medizinsicher Fachkräfte überstellt und die Ermittlungen gegen sie eingeleitet. Die Geschädigte erhielt natürlich ihr Geld zurück. (RK)

