Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti festgestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Mehrere Graffitischmierereien stellten Polizeibeamte am gestrigen Tag (12.12.2022) im Altenburger Land fest. So schmierten unbekannte Täter verschiedene Zeichen und Schriftzüge auf und verursachten so Sachschaden. Betroffen waren dabei:

zwei Elektroverteiler Am Viadukt in Nobitz/Nirkgendorf Zwei Verkehrszeichen im Kreisverkehr Zeitzer Straße in Altenburg Die Bushaltestelle in der Schlossstraße in Altenburg Ein Mülleimer in der Straße Alte Handelsstraße in Nobitz Die Bushaltestelle in Mockzig / Ehrenhain Ein Verteilerkasten An der Grube in Nobitz/Garbus.

Wann genau die Taten verübt worden ist unbekannt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen die Hinweise zu den Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell