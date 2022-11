LPI-G: Beifahrerin bei Unfall verletzt

Greiz (ots) - Wünschendorf/Elster: Im Zeitraum vom 22.11. bis zum 23.11.2022 brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser in der Gartenanlage "Am Weinberg" ein. Aus einem Gebäude entwendeten sie einen Fernseher sowie verschiedene elektrische Werkzeuge wie Astsäge, Rasenmäher, Universalsäge, Kettensäge und Rasentrimmer inklusive entsprechender Koffer, Akkus und Ladegeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die ...

