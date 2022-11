LPI-G: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots) - Auma-Weidatal: In der Zeit vom 21.11. bis zum 22.11.2022 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Felder eines Bauzauns. Der Zaun war als Absperrung an einer nicht mehr verkehrssicheren Brücke an der Ortsverbindungsstraße zwischen Gütterlitz und Untendorf angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

