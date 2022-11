LPI-G: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in insgesamt 3 Mehrfamilienhäuser in der Schillerstraße in Gera meldete am gestrigen Tag (22.11.2022) eine Zeugin der Geraer Polizei. Festgestellt wurden die Taten, da sich offensichtliche Beschädigungen an den jeweiligen Hauseingangstüren befanden. Die Täter gelangten demnach gewaltsam ins Innere der Häuser. Aktuell ist bekannt, dass aus einem ein Postpäckchen gestohlen. Wer die Einbrecher sind, ist derzeit unbekannt. Die Geraer ...

