LPI-G: Verkehrskontrolle in Weida

Weida: Polizeibeamte aus Gera und Greiz kamen im Rahmen der Verkehrsüberwachung am heutigen Tag (10.11.2022) in der Geraer Straße / Bahnhofstraße zum Einsatz. Insbesondere überwachten sie hier Einhaltung der dort befindlichen Ampelregelung. Eine 33-jährige BMW-Fahrerin bemerkte die Polizeibeamten und filmte diese beim Vorbeifahren mit ihrem Handy. Dies blieb seitens der Beamten nicht unbemerkt, so dass sie die Frau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Letztendlichen erwartet sie nun ein Bußgeld, da sie während der Fahrt ihr Handy benutzte. (KR)

