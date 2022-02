Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogentest bei Autofahrer positiv

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Freitag kontrollierten Polizisten Am Kuhlsberg einen Autofahrer, da an seinem Audi A4 das Abblendlicht nicht funktionierte. Ein durchgeführter Drogentest verlief bei dem 22-jährigen Fahrer positiv. Er musste sein Auto stehen lassen und mit zur Blutentnahme.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell