LPI-G: Diebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf

Rositz / Altenburg (ots) - Am 23.09.2022 befand sich gegen 11:45 Uhr eine 71-jährigen Rositzerin in einem Supermarkt beim Einkaufen als ihr Unbekannte den Einkaufsbeutel aufschnitten und daraus die Geldbörse entwendeten. Genauso erging es einer ebenfalls 71-jährigen Altenburgerin. Sie befand sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Kauerndorfer Allee in Altenburg beim Einkaufen als auch ihr Unbekannte den Einkaufsbeutel, der am Wagen hing, aufschnitten und ...

mehr