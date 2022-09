LPI-G: Einbruch

Langenwetzendorf (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde in Langenwetzendorf, am Dasslitzer Kreuz eine 21-jähriger Skoda -Fahrer gestoppt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Der junge Mann muss mit einem Fahrverbot und einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

