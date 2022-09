Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstähle von Geldbörsen

Rositz / Altenburg (ots)

Am 23.09.2022 befand sich gegen 11:45 Uhr eine 71-jährigen Rositzerin in einem Supermarkt beim Einkaufen als ihr Unbekannte den Einkaufsbeutel aufschnitten und daraus die Geldbörse entwendeten. Genauso erging es einer ebenfalls 71-jährigen Altenburgerin. Sie befand sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Kauerndorfer Allee in Altenburg beim Einkaufen als auch ihr Unbekannte den Einkaufsbeutel, der am Wagen hing, aufschnitten und daraus die Geldbörse entwendeten.

Wer Hinweise zu den möglichen Tätern oder sonst sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten sich direkt bei der PI Altenburger Land unter 03447 471-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell