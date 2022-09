LPI-G: Diebstahl aus Pkw

Altenburg (ots) - Altenburg: Mit über 1,5 Promille bewegte sich ein 37-Jährige E-Scooter-Fahrer am 09.09.2022 in der Altenburger Innenstadt. Polizeibeamte wurden gegen 22:10 Uhr auf ihn aufmerksam und kontrollierten ihn am Pauritzer Platz. Ein in diesen Zusammenhang durchgeführter Atemalkoholtest zeigte das entsprechende Ergebnis an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt ...

